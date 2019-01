Giertych: wystąpimy z pozwem cywilnym przeciwko spółce Srebrna i Kaczyńskiemu Fotorzepa, Robert Gardziński

Jeżeli ktoś komuś proponuje: idź do sądu, to nie jest to poszukiwanie legalnego sposobu jakiejś ugody, tylko to jest spór - mówił w TVN24 pełnomocnik Geralda Birgfellnera Roman Giertych.