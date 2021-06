Kulesza, Gajos, Preisner. Zobacz laureatów Orłów stulecia

Orły stulecia "Rzeczpospolitej" trafiły do wybitnych twórców kultury i sztuki, sportowcom i filantropom, zarówno osobom, jak i instytucjom. Laureatów wybierała kapituła złożona z kierownictwa redakcji „Rzeczpospolitej". Uroczyste wręczenie Orłów stulecia w piątek 25 czerwca w krakowskiej Operze.

Lista laureatów:

Kategoria literatura: Andrzej Stasiuk

- Chciałem podziękować. Niezasłużona, nagle spłynęła. I ta cudowna gala - mówił ze sceny pisarz.

Kategoria Muzyka: Zbigniew Preisner

- Jak się dostaję nagrodę, to chyba czas umierać. Bardzo dziękuję za tę nagrodę, tylko obawiam się jednego, że skoro państwo przenieśliście "Rzeczpospolitą" z nagrodami do Krakowa, że możecie chcieć przenieść nam stolicę do Krakowa, a na to nie ma zgody - powiedział kompozytor.

Kategoria Film i Teatr: Agata Kulesza

- Bardzo się cieszę z tej nagrody, bo ja w ogóle się cieszę z nagród. Te nagrody mnie mobilizują. Może nie umiem rysować, nie umiem pisać, nie umiem rzeźbić, ale i tak to robię czasami w domu. Próbuję o świecie opowiedzieć w taki sposób w jaki umiem, opowiedzieć o człowieku - dziękowała aktorka.

Kategoria Film i Teatr: Janusz Gajos

- Na początku myślałem, że ktoś mnie nabiera, gdy przyszła wiadomość, że być może będę laureatem tej nagrody. Rzeczywiście pomyślałem sobie, że trzeba być dzieckiem szczęścia, żeby trafić na setne urodziny "Rzeczpospolitej" - powiedział aktor.

Kategoria Instytucja Kultury: Narodowy Stary Teatr

- Dziękuję bardzo. W październiku Narodowy Stary Teatr skończy 240 lat. Dane mi jest odebrać tę nagrodę w imieniu instytucji, którą prowadzę od niedawna. Na markę teatru zapracowały też osoby obecne tutaj: Anna Dymna i Janusz Gajos - mówił Waldemar Raźniak, dyrektor teatru.

Kategoria Mecenas kultury: PGNiG

- W PGNiG jesteśmy dumni, że możemy wspierać kulturę i sztukę. Bardzo dziękuję kapitule nagrody, że to dostrzega – mówił prezes zarządu Paweł Majewski

Kategoria Działalność charytatywna: Anna Dymna

- Chciałabym powiedzieć bardzo dużo. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu stoję. Bardzo dziękuję "Rzeczpospolitej", że mogę tutaj stać i odbierać tego Orła. Nagrody są dowodem na to, że to co robimy znaczy, że jesteśmy komuś potrzebni - mówiła ze sceny aktorka.

Kategoria Instytucja Charytatywna: Caritas Polska

- Ta nagroda jest dla moich współpracowników, dla wolontariuszy i dla Państwa, wszystkich którzy wspierają dzieła miłosierdzia – mówił ks. Marcin Iżycki.

Kategoria Instytucja Nauki: Polska Akademia Nauk

- PAN to około 10 tys. badaczy i badaczek starających się, by polska nauka była nauką światową i z tych ambicji nie zrezygnujemy – tak za nagrodę dziękował prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN-u.

Kategoria Nauka: Prof. Henryk Skarżyński

- Jako lekarz i mikrochirurg staram się, by polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi na świecie - powiedział prof. Skarżyński.

Kategoria Instytucja Sportu: Wisła Kraków

- Wisła Kraków to 115 lat sukcesów, ale też porażek. Jako sportowiec wiem, że wygrane dają najwięcej szczęścia, ale to przegrane uczą najwięcej – mówił Jakub Błaszczykowski, który w imieniu klubu odebrał nagrodę.

Kategoria Sport: Agnieszka Radwańska

- Agnieszka cieszy że otrzymuję te nagrodę w Krakowie, mieście z którego pochodzi i którego jest ambasadorką – tak w imieniu Agnieszki Radwańskiej za wyróżnienie w kategorii Sport dziękował manager, Mariusz Siewierski.

Kategoria Sport: Adam Małysz

- Bardzo serdecznie, ale to bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to, że zostałem tak wyróżniony. Szczególnie dziękuję redakcji "Rzeczpospolitej". To dla mnie wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt. Przez tych 100 lat brałem niewielką część w tym udział, ale mimo wszystko jest to coś niesamowitego. Dziękuję za docenienie - mówił Małysz.

Kategoria Mecenas Sportu: Grupa LOTOS

- To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy być w takim gronie. Korzystając z okazji, redaktorom, fotoreporterom, wydawcom, wszystkim tym, którzy tworzą ten cudowny dziennik, a nam przede wszystkim, drodzy Państwo, chciałbym życzyć tego, że nawet jeśli wyposażymy się w kolejne urządzenia elektroniczne, to żeby zapach farby drukarskiej, unoszący się w biurze czy w domu podczas porannego picia kawy, nigdy nie zaginął - mówił Adam Kasprzyk rzecznik grupy Lotos.