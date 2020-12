Szwecja: Nikt nie leczył seniorów z covid

Winni zaniedbań w domach opieki przerzucają się odpowiedzialnością.

Wszyscy są zbulwersowani, ale odpowiedzialnych nie ma. Oburzenie budzi raport Inspektoratu Zdrowia i Opieki Społecznej o sytuacji w domach dla seniorów w pierwszych miesiącach koronawirusa. Wytyka on poważne braki w opiece nad emerytami. – Standard jest za niski, nawet jak na czasy pandemii – oceniła dyrektor generalna Sofia Wallström. – Jeżeli się mieszka w domu seniorów, ma się prawo do indywidualnej diagnozy i opieki – mówiła. Dodała, że nikt by nie zaaprobował, gdyby go potraktowano zbiorowo ze względu na przynależność do określonej grupy, wiek i miejsce zamieszkania, który okazuje się domem opieki dla seniorów.

Minister zdrowia i spraw społecznych Lena Hallengren określiła stan rzeczy jako niedopuszczalny, a premier Stefan Löfven jako bardzo poważny. Obiecał, że domy opieki staną się „najlepszymi na świecie", a ich profesjonalizm będzie porównywalny ze szwedzkimi przedszkolami.

