Treści zamieszczane w internecie: od czego zależy odpowiedzialność administratora

Każdy może być źródłem wiedzy o bezprawnych treściach zamieszczonych na portalu.

Odpowiedzialność za treści opublikowane w internecie, które naruszają np. dobra osobiste czy prawa autorskie, może ponieść nie tylko autor takich treści, ale także administrator portalu, na którym zostały opublikowane.

Możliwość wystąpienia do administratora portalu z żądaniem usunięcia naruszających treści to często jedyna szansa na realne dochodzenie ochrony swoich praw. Z uwagi na znaczną liczbę osób zamieszczających bezprawne treści bądź brak możliwości ustalenia, kto jest ich autorem (internet jest pełen wpisów publikowanych wyłącznie pod pseudonimami), występowanie o ochronę praw jest nieracjonalne albo wręcz niemożliwe. Z tego powodu skierowanie żądania do administratora daje osobie, której prawa zostały naruszone, możliwość zablokowania takich treści. Jeżeli administrator nie zablokuje dostępu do nich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

