Marek Domagalski: Chojracy bez masek

Brak maski przez chwilę może przytrafić się każdemu, kiedy np. wyskoczy z samochodu do kiosku– wtedy wystarczy zwrócić mu uwagę. Na ulicach czy w autobusach przytłaczająca większość osób je nosi. Wystarczy jednak przejść się kawałek czy przejechać autobusem, by spotkać ludzi, niekoniecznie nastolatków, bez masek.Wręcz jakby manifestowali jakiś dystans, nie bardzo wiadomo zresztą do czego. Do państwa, do otoczenia, do starszych ludzi?