Joanna Parafianowicz: Wiosna nie dla dinozuarów i leśnych dziadków Fotorzepa, Andrzej Cynka

Ledwie 43-letni Justin Trudeau, dopiero co zaprzysiężony na premiera Kanady, zyskał przed kilku laty sympatię na całym świecie dzięki temu, że w jego rządzie znalazło się wiele kobiet, osoby wywodzące się z różnych środowisk i zawodów, doświadczeni politycy i debiutanci, a on sam, zapytany przez dziennikarzy, co stoi za takim a nie innym składem osobowym, odparł: Bo mamy 2015 rok (Because it's 20015!).