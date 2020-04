Ks. Rafał Kowalski: Politycy ze wszystkich stron zamknęli uszy

Podobno papież Benedykt XVI miał powtarzać, że zanim wysuniemy wobec Pana Boga oskarżenie o to, że milczy, najpierw powinniśmy prześledzić to wszystko, co powiedział nam wcześniej. Ta zwięzła wypowiedź wystarczyłaby jako riposta wobec zarzutów o milczenie Kościoła w Polsce wobec problemów społecznych czy politycznych. To, że żaden z biskupów nie zabrał oficjalnie głosu, mówiąc: „wybory powinny zostać przełożone" albo „wybory powinny się odbyć zgodnie z terminem", wcale nie oznacza, że Kościół w tej sprawie milczy. Problem w tym, że większość udaje, że tego głosu nie słyszy.

Chronologicznie zacznijmy do dokumentu „W trosce o człowieka i dobro wspólne" z 2012 roku. Wówczas polscy biskupi stwierdzili jasno i zdecydowanie, że polityka nie może być uprawiana z myślą o dobru jedynie określonej partii politycznej czy grupy interesu oraz że każdy polityk powinien mieć w centrum uwagi dobro całej społeczności. Hierarchowie zwrócili przy tym uwagę, że wprawdzie pokusa popularności oraz dopasowania się do oczekiwań opinii publicznej i kierownictwa partii jest zawsze bardzo silna, to jednak troski o dobro wspólne nie można zastępować troską o popularność partii politycznych w sondażach. Wprawdzie ich zdaniem w demokracji polityczne spory i konflikty są czymś normalnym, to jednak muszą one przebiegać według pewnych reguł, przy czym nie do zaakceptowania jest traktowanie politycznych konkurentów jak wrogów, których należy zwalczać za pomocą wszystkich możliwych środków. Podobnie nie można zgodzić się na stosowanie nieetycznych środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę.