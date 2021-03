Marek Migalski: Wirus odsłonił brzydką prawdę

6. Po szóste, pomimo naukowych odpowiedzi na zagrożenie covidem, miliony obywateli uległy magicznym zaklęciom, fake newsom, nieprawdziwym hertystykom, które podsuwały fantastyczne opowieści o przyczynach epidemii i jej rzekomych twórcach. Szczególnie niebezpiecznym miejscem produkcji tego typu kłamstw okazał się internet, co udowadnia po raz kolejny, że może być on poważnym zagrożeniem dla demokracji i prawdy. Duża część ludzi w nim zanurzonych ma tendencję do szukania tam raczej sensacyjnych bzdur niż sprawdzonych faktów. Powinno to nas skłonić do wprowadzenia do programów nauczania kursów pomagających młodzieży we właściwym posługiwaniu się „siecią" i umiejętności odsiewania plew od ziaren.