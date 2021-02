Michał Kolanko: Szanse dla nowych sił

Im ostrzejszy lockdown, tym trudniej było prowadzić normalną politykę. Nie tylko ze względu na obostrzenia, ale przede wszystkim na skupienie uwagi opinii publicznej na pandemii, a później na programie szczepień. To się powoli zmienia. W ramach szeroko pojętej opozycji najwięcej mówi się o Szymonie Hołowni, a poza Sejmem – o AgroUnii i jej „dowódcy" Michale Kołodziejczaku. AgroUnia zaczęła pojawiać się nawet w sondażach, Hołownia ma w nich mocne dwucyfrowe wyniki. Co z nimi dalej? Łączy ich niewiele, poza ogólnym hasłem zmiany. Hołownia chce zmienić Polskę i opozycję w bezpieczny sposób. Kołodziejczak chce radykalnych przemian. Tym projektom bardzo uważnie przyglądają się też stratedzy Zjednoczonej Prawicy. Gra się rozpoczęła.

Hołownia medialny, ale..

Styczniowy magazyn „Polska w praktyce" Instytutu Wolności publikuje badanie IBRiS z grudnia 2020/stycznia 2021 r. Wynika z niego, że wyborcy za największą siłę Hołowni uznają „medialność" (aż 86,5 proc). Hołownia przyciąga uwagę i nie pozostawia obojętnym, jest kojarzony ze „zmianą". Ale są i ryzyka – jak zawsze w polityce. Pytanie, na ile sam Hołownia i jego doradcy je rozpoznają oraz czy mają skuteczną strategię na ich przełamanie. Bo chociaż aż 71,9 proc. Polaków kojarzy go z nowoczesnością, to tylko 35 proc. łączy go z terminem „doświadczenie". Jeszcze mniej – bo 29,4 proc. – z „bliskością" i to mimo jego bardzo silnej obecności w mediach społecznościowych.