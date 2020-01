Witold Waszczykowski: Czy to III wojna światowa? Jeszcze nie...

Niektórzy porównują to wydarzenie do zamachu na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w 1914 roku. Tamten incydent doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Niektórzy zakładają więc, że ten doprowadzi do III wojny światowej.

Amerykańskie obawy nie ograniczają się do bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych. Waszyngton sądzi, słusznie, że Iran zmierza do radykalnej zmiany porządku na Bliskim Wschodzie, a nawet poza regionem. Od lat był podejrzewany o chęć zdobycia broni jądrowej. Prezydent Donald Trump zakwestionował porozumienie z 2015 roku o zamrożeniu programu nuklearnego Iranu. Właśnie, było to tylko zamrożenie, a nie pozbycie się technologicznych zdolności do produkcji broni nuklearnej. Porozumienie z 2015 roku miało też liczne inne wady. Zrywając je, Amerykanie sądzą, że uda się zmusić Iran do pozbycia się marzeń o broni nuklearnej.