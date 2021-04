Łukasz Warzecha: Tresura i cenzura

Zamiast tego minister Niedzielski wstawił na Twittera pewien link i napisał, że z przywołanego tekstu wynika, iż na dworze zaraża się 10 proc. ogółu zakażonych, a to jest dużo i dlatego maseczki muszą zostać. Link prowadził do artykułu na portalu podróżniczego magazynu „National Geographic”, gdzie mowa była nie o 10 proc., ale o odsetku „poniżej 10 proc.”. Artykuł powstał na podstawie badania, które sumowało wyniki pięciu innych, dotyczących miejsc zakażeń koronawirusem. W trzech liczba zakażeń na dworze została podana w procentach. W jednym wynosiła 5 proc., ale było to specyficzne środowisko pracy. W pozostałych dwóch – poniżej procentu.