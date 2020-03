Paweł Kowal: Unia w czasach pandemii

Unia Europejska nie ma wielu możliwości działania w ochronie zdrowia – tu decyduje Traktat. Co do zasady, Unia może tylko wspierać państwa w walce z epidemią, promować współdziałanie w wypadkach większych zagrożeń, popierać profilaktykę, może też koordynować wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa. Instytucje UE mogą też dysponować wspólnymi środkami z obecnego budżetu, zmienić zasady wydawania niektórych funduszy, uwzględnić obecną sytuację w budżecie na lata 2021–2027 i przeznaczyć więcej euro na badania nad walką z wirusami itd. Komisja Europejska wyłożyła już 37 mld euro na zdrowie. Za to kupowane są maski, odzież ochronna, respiratory, wyposażenie szpitali. Część pieniędzy pójdzie na ratowanie małego biznesu. Ktoś chce więcej? Proszę bardzo, trzeba tylko odważnie dać UE więcej pieniędzy do dzielenia.

W ramach wspólnego działania zaczęły się wspólne zakupy środków ochronnych – nawiasem mówiąc, Polska przystąpiła do tego programu dopiero w trakcie trwania epidemii, a sama jako rezerwy strategiczne do niedawna skupowała głównie węgiel. Unia jest już zgodna, by w czasie kryzysu państwa dosypywały z krajowego budżetu pieniądze do firm, żeby nie upadły – w Polsce skorzystają na tym zapewne wielkie państwowe firmy, jak LOT czy PKP. Unia uruchomiła wspólny mechanizm ściągania obywateli państw członkowskich – i on zadziałał. Komisja przekonała państwa do solidarnego zamknięcia granic Unii – Rada Unii to zatwierdziła i zadziałało. Sama nie mogła tego zrobić, bo to kompetencja państw. Do tego znalazły się środki na walkę z wirusem w państwach sąsiadujących z Unią na Wschodzie, co z polskiego punktu widzenia ma ogromne znaczenie. Szczególnie Polska powinna przyklasnąć tu Unii, bo epidemia u naszych sąsiadów dopiero się rozkręca.