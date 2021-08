Dzień, w którym upadł Tenochtitlán

Mexikanie, którym XIX-wieczni archeolodzy nadali miano Azteków („ludzie z Aztlán"), byli niezwykle religijni. Mexico-Tenochtitlán, ostatnia przedhiszpańska stolica tego ludu, było miastem zapełnionym świątyniami. Ludzie Cortésa opisali je jako miejsce obezwładniające swoim splendorem. Budowle i platformy ceremonialne Mexików były budowane metodą talud. Było to nakładanie na siebie kolejnych pięter lub całych budowli. W ten sposób podstawy takich konstrukcji zajmowały olbrzymie powierzchnie, a nakładające się na nie kondygnacje tworzyły formy ogromnych piramid, których wnętrza, w przeciwieństwie do piramid egipskich, były w pełni użyteczne. Architektura Tenochtitlán odzwierciedlała aztecką koncepcję budowy wszechświata. Wszędzie umieszczano przerażające rzeźby gniewnych i okrutnych bogów. Teologia aztecka utrzymywała, że te niebiańskie istoty są wiecznie spragnione krwi i ciał ofiar. U stóp Głównej Świątyni znajdowała się dziwna rzeźba pocięta na porozrzucane kawałki. Była to płaskorzeźba bogini Coyolxauhqui, którą według mitologii azteckiej zabił jej brat Huitzilopochtli. Bracia i siostra tego boga nie chcieli dopuścić do jego urodzenia, ale on – jak przystało na istotę boską – przyszedł na świat uzbrojony i w hełmie w kształcie głowy kolibra. To nakrycie głowy mogło się kojarzyć Aztekom z niektórymi stalowymi hełmami hiszpańskimi. Huitzilopochtli stanął do walki z rodzeństwem w obronie matki. Aztekowie uznawali go za boga wojny i słońca w zenicie. Był zatem panem i opiekunem ludzi, ale jego troska miała straszną cenę. Trzeba go było nieustannie „karmić" krwią i ciałami jeńców i wybrańców. Być może to właśnie ta krwawa praktyka sakralna spowodowała, że inne plemiona tak panicznie bały się Azteków. Koncepcja szlachetnego darowania życia jeńcom nie była bowiem w ogóle im znana. Zagorzali wyznawcy Huitzilopochtli nie patyczkowaliby się z europejskimi intruzami.