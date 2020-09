W Łodzi zbadają powikłania po Covid-19 u dzieci

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jako jeden z pierwszych ośrodków na świecie przeprowadzi kompleksowe badania u najmłodszych, którzy przeszli Covid-19.

Choć dzieci zachorowanie przechodzą zwykle łagodnie lub bezobjawowo, nie musi to znaczyć, że wirus z Wuhanu nie powoduje u nich groźnych powikłań. Naukowcy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi postanowili to sprawdzić. Wyniki ich badań mogą się okazać przełomowe, bo według dostępnych informacji takie badania prowadzi zaledwie kilka ośrodków na świecie, w tym żaden z Europy.

Jak tłumaczy dyrektor ICZMP prof. Maciej Banach, zgodnie z szacunkami dzieci stanowią od 2 do 4 proc. zakażonych Polaków.

– Populacja jest nieduża, jednak wystarczająca, by ustalić, czy przejście zakażenia koronawirusem, zarówno skąpo-, jak i pełnoobjawowego, daje u dzieci odległe skutki – mówi prof. Banach.

Podobne badania u dorosłych prowadzi już dr Michał Chudzik, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pierwsze wnioski z badań 150 ozdrowieńców, wśród których są także ci, którzy Covid-19 przechodzili lekko i w izolacji domowej, nie napawają optymizmem.

– Wirus może zaatakować praktycznie każdy narząd i układ. Dlatego nie skupiamy się wyłącznie na układzie sercowo-naczyniowym i prowadzimy szeroką diagnostykę – wyjaśnia dr Chudzik.

Wśród najczęstszych powikłań po Covid wymienia zespoły przewlekłego osłabienia z długim okresem regeneracji, zaburzenia pracy serca, pojawienie lub nasilenie się nadciśnienia tętniczego, bóle głowy i brzucha, zaburzenia układu moczowego, a także poczucie lęku i zagrożenia. U części ozdrowieńców występuje zwiększona krzepliwość krwi.

U dorosłych oznaką powikłań po Covid-19 może być pojawienie się w trzecim–czwartym tygodniu od infekcji duszności, nietypowych bólów w klatce piersiowej, znacznego osłabienia i poczucia nierównego bicia serca. Zaniepokoić powinny także trudności w oddychaniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy powikłania pocovidowe u dzieci dają podobne objawy. Polscy naukowcy sprawdzą także, czy wirus nie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia narządów

Obawiają się, że powikłania u dzieci mogą wpłynąć na ich dalszy rozwój. – Chcemy przeprowadzić jak najdokładniejszą diagnostykę, by móc w porę zatrzymać proces chorobowy – tłumaczy prof. Maciej Banach. I zaznacza, że wyników badań u dorosłych nie można przekładać na dzieci.

– U dzieci układ immunologiczny wciąż się rozwija. W każdym wieku odpowiedź immunologiczna może być inna i dotyczyć innych narządów. Są doniesienia o nasileniu objawów choroby Kawasakiego (ostrej choroby zapalnej małych i średnich naczyń o nieustalonej przyczynie – przyp. red.) czy wieloukładowej choroby zapalnej, atakującej takie narządy jak serce czy naczynia. Chodzi m.in. o guzkowe zapalenie naczyń, które może powodować zapalenie mięśnia sercowego – tłumaczy prof. Banach. Podkreśla, że rehabilitacja po Covid-19, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził dla dorosłych, powinna dotyczyć także niepełnoletnich pacjentów. – Zwróciłem się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą, by do rehabilitacji na koszt NFZ miały prawo także dzieci, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 – powiedział.

Choć na początku badane będą głównie dzieci z województwa łódzkiego i województw ościennych, dyrektor Banach zaznacza, że ICZMP przyjmie dziecięcych ozdrowieńców z całej Polski. Do kontaktu zachęca rodziców dzieci i nastolatków z całego kraju. Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci już we wrześniu.

Dzieci nie będą leczone w jednej poradni, lecz skorzystają z całego zaplecza instytutu.

Prof. Banach ma nadzieję, że badania przeprowadzone w Łodzi przysłużą się lekarzom i chorym na całym świecie.