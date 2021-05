Rekonstrukcja rządu. Redukcji etatów nie było

6 października ubiegłego roku w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów. Był to efekt gruntownej rekonstrukcji rządu, w ramach której liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14, a prezes PiS Jarosław Kaczyński został wicepremierem. W sumie zlikwidowano lub połączono z innymi ministerstwami resorty cyfryzacji, sportu, gospodarki morskiej, funduszy i polityki regionalnej, środowiska oraz nauki.

– Takie łączenie przyniesie też pewne oszczędności – mówił z kolei Jarosław Kaczyński. Choć dodawał, że nie jest to najważniejsze, a głównym celem jest usprawnienie procesów decyzyjnych.

Poseł od ponad roku bada zatrudnienie w ministerstwach. Po rekonstrukcji wysłał do wszystkich resortów pytania, jaki miała wpływ na liczbę pracowników.

Dane, które otrzymał, są niepełne. Podania danych o zatrudnieniu odmówiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Poseł nie otrzymał też informacji, ile wynosił stan osobowy Ministerstwa Sportu, zanim zostało scalone z resortem kultury. Nie jest pewne, czy zmienił się stan osobowy pracowników zlikwidowanego Ministerstwa Cyfryzacji, których przeniesiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zresztą niektórzy ministrowie w odpowiedzi na interpelacje wprost napisali, że w ich resortach nie doszło do żadnej redukcji zatrudnienia. „Spośród pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury przed rekonstrukcją rządu, żaden pracownik Ministerstwa Infrastruktury nie został zwolniony w wyniku zmian organizacyjnych" – napisał Andrzej Bittel, wiceszef resortu, którego jedną z części przeniesiono do Ministerstwa Aktywów Państwowych. „W związku z rekonstrukcją rządu nikt nie został zwolniony ani oddelegowany do pracy w innych ministerstwach" – odpowiedział z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin, którego resort został wzbogacony o sprawy sportu.