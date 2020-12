Ze szczytu UE premier wyszedł silniejszy YVES HERMAN / POOL / AFP

– W oczach Jarosława Kaczyńskiego premier Morawiecki dowiózł to, co miał dowieźć. Prezes PiS wierzył, że uda się to porozumienie osiągnąć bez nadmiernych kosztów politycznych i wewnętrznych – mówi Michał Kolanko prosto ze szczytu UE w Brukseli.