Sprawa Banasia: 44,8 proc. Polaków chce dymisji Kamińskiego

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 44,8 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 18,6 proc. ankietowanych.

36,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Utratę stanowiska przez Kamińskiego popiera połowa mężczyzn i ponad 40% kobiet. Odsetek osób będących tego zdania wzrasta wraz z wiekiem respondentów (z 28%w najmłodszej grupie do 55% w najstarszej). Zmianę na stanowisku koordynatora służb specjalnych popiera co druga osoba z wyższym wykształceniem, 57% osób mieszkających w miastach liczących od 200 do 499 tys. obywateli oraz częściej niż co druga osoba zarabiająca powyżej 5000 zł - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.