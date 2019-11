Premier o Tusku: Nowa funkcja w naszym grajdołku kochanym

– Co tam trzeba jakoś strasznie gratulować - mówił Morawiecki. - Jest to jakaś nowa funkcja w tym naszym eurokratycznym grajdołku kochanym.

Zapewnił, że mówi te słowa z "sympatią i życzliwością".

Dodał jednak, że z ust Donalda Tuska słyszał dziś wypowiedź, które jego zdaniem była "troszeczkę nieładna". Nowy szef EPL jeszcze przed wyborem stwierdził, że po 5 latach ma dość bycia naczelnym biurokratą w Europy i jest gotów do walki.

Tusk mówił także, że w obecnych niepewnych czasach ludzie chcą poczuć się kimś ważnym i częścią wspólnoty. Dlatego tak łatwo pociągnąć za sobą ludzi używając haseł o wstawaniu z kolan czy o przywracaniu wielkości. Podkreślał też, że nie można oddawać sfery bezpieczeństwa "autokratom, manipulantom i populistom", a rządzić mogą tylko ci, którzy dadzą ludziom poczucie bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie ich wolności.

Komentując wypowiedź Tuska Morawiecki stwierdził, że skoro przez 5 lat odgrywał on pewną rolę, to mógłby się o niej wyrażać z szacunkiem.

Szef rządu powiedział też, że gdy słyszy kogoś, kto w Brukseli mówi o populizmie, to pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to "nie masz chłopie argumentów".