Antoni Macierewicz w Sejmie ujawnił tajne informacje o armii?

W 2016 roku ówczesny szef MON Antoni Macierewicz podsumował w Sejmie rządy Platformy Obywatelskiej. Zdaniem posła PO Krzysztofa Brejzy doszło do ujawnienia informacji objętych klauzula tajności.

Krzysztof Brejza w tej sprawie zwrócił się do obecnego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Zapytał o szczegóły związane z wystąpieniem Antoniego Macierewicza.

"Czy informacje o zapasach wojennych kierowanych pocisków rakietowych (liczba procentowa stanu pocisków) są według MON informacjami objętymi jakąkolwiek klauzulą, czy też takie informacje mogą być dowolnie upubliczniane?" oraz "Czy informacje dotyczące tego, czy urządzenia radiolokacyjne Polskich Sił Zbrojnych lub polskich służb specjalnych są, czy te nie są w stanie wykrywać drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną, objęte są według MON jakąkolwiek klauzulą, czy też takie informacje mogą być dowolnie upubliczniane?"

W odpowiedzi z 15 lutego MON odpisał: "Informacje o zapasach wojennych środków bojowych są informacjami niejawnymi i nie powinny być upowszechniane. Informacje zawierające szczegółowe dane dotyczące parametrów taktyczno-technicznych stacji radiolokacyjnych pozostających na wyposażeniu oraz planowanych do wprowadzenia do Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do zdolności wykrywania i śledzenia Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP), stanowią informację niejawną związaną z bezpieczeństwem narodowym".

A.Macierewicz złamał prawo ujawniając w Sejmie informacje objęte klauzulą tajności-tak wynika z odpowiedzi jaką otrzymałem z #MON. AM ujawnił w 2016 m. in. stan zapasów wojennych kierowanych pocisków rakietowych ??. Dane najprawdopodobniej pochodziły z tajnego dokumentu SKW. pic.twitter.com/xs8wKfdyZj — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 19 lutego 2019

"Antoni Macierewicz złamał prawo ujawniając w Sejmie informacje objęte klauzulą tajności - tak wynika z odpowiedzi jaką otrzymałem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Antoni Macierewicz ujawnił w 2016 m. in. stan zapasów wojennych kierowanych pocisków rakietowych. Dane najprawdopodobniej pochodziły z tajnego dokumentu SKW" - skomentował Brejza.

"Ewidentna sprawa dla prokuratora. Wiceminister Skurkiewicz zdemaskował Macierewicza" - ocenił były szef MON Tomasz Siemoniak.