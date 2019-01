Min. Zalewska odmawia rozmów. Zbyt liczna delegacja

Po kilku godzinach oczekiwania rozpoczęły się rozmowy ministerstwa edukacji narodowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Minister Zalewska wyszła ze spotkania twierdząc, że delegacja związkowców jest zbyt liczna. Ale wróciła.

Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie miały się rozpocząć o 11.

Minister Zalewska opuściła jednak salę, w której zgromadzili się związkowcy z ZNP i Forum Związków Zawodowych, twierdząc, że ich delegacja jest zbyt liczna.

Według MEN na rozmowy stawiła się duża grupa osób niezgłoszonych do rozmów, więc Zalewska poprosiła, aby wybrano z niej 3-4 reprezentantów.

Przed chwilą minister Anna Zalewska opuściła salę, do której zaprosiła związki zawodowe na rozmowy płacowe, ponieważ jej zdaniem jest nas za dużo. Na negocjacje przyjechał Zarząd Główny ZNP. pic.twitter.com/7pEQHGuUrx — ZNP (@ZNP_ZG) 10 stycznia 2019

Z kolei przedstawicielka Ministerstwa Edukacji twierdziła, że to ZNP nie dołączył do rozmów, mimo dwukrotnego zaproszenia Zalewskiej. - My czekamy - mówiła. Poinformowała też, że minister Zalewska umówiła się ze związkowcami, że zejdzie do sali, gdzie odbędą się rozmowy z reprezentantami, o 13. W oczekiwaniu na wybór delegacji szefowa MEN rozmawiała z nauczycielską "Solidarnością".

- Po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją, w której w fazie negocjacji płacowych pani minister wybiera sobie partnera do rozmowy - skomentował szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz.

Ostatecznie Zalewska zgodziła się na rozmowy w takim składzie, w jakim ZNP na nie przybył. Zaczęły się po godz. 13.

Związkowcy przyszli na dzisiejsze negocjacje z MEN w żółtych kamizelkach - w ten sposób chcą dać rządowi do zrozumienia, że wyczerpuje się cierpliwość nauczycieli.

"Komunistyczny potworek nauczycielski ZNP zakłada żółte kamizelki..." - komentuje Telewizja Republika.

Komunistyczny potworek nauczycielski ZNP zakłada żółte kamizelki i ...#wiemlepiej https://t.co/tVkgkah9X2 pic.twitter.com/V3cN2W714j — Telewizja Republika (@RepublikaTV) 10 stycznia 2019

Żądają 1000 złotych podwyżki i nie zgadzają się na 120-160 zł brutto, zaproponowane przez MEN. Grożą strajkiem

Zalewska dziś rano przekonywała w Radiu ZET, że ma dla nauczycieli nową propozycję, ale to oni usłyszą ją jako pierwsi. Tymczasem przed kilkoma minutami Sławomir Broniarz powiedział dziennikarzom, że rozmowy nie są zbyt owocne.