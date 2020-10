Pandemia: Cisza przed burzą na rynku pracy

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści szacowali, że zatrudnienie we wrześniu zmalało o 1,1 (mediana) lub 1,2 (średnia) proc. rok do roku. Rzeczywisty wynik okazał się więc bliski tych oczekiwań.

Dane GUS dotyczą zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, czyli w podmiotach z co najmniej 10 pracownikami, przeliczonego na pełne etaty. Spadek zatrudnienia wiosną nie był więc tylko efektem likwidacji miejsc pracy. W dużej mierze odzwierciedlał przejściowe skracanie czasu pracy części pracowników oraz absencje związane z opieką nad dziećmi w związku z zamknięciem szkół. Późniejsze odbicie zatrudnienia to z kolei przejaw stopniowego powracania przedsiębiorstw do normalnego trybu pracy.

Z danych tych wynika również, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 5,6 proc. rok do roku, po zwyżce o 4,1 proc. w sierpniu. Ekonomiści spodziewali się, że we wrześniu wzrost płac ponownie przyspieszył, ale przeciętnie sądzili, że tylko do 4,4 proc. rok do roku.