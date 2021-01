Firmy są gotowe zatrudniać i podwyższać płace

Druga fala pandemii i ogłoszone pod koniec 2020 roku kolejne restrykcje sanitarne nie zdławiły optymizmu przedsiębiorców. Aż 84 proc. firm wchodziło w nowy rok z planami rekrutacji pracowników. Ponad połowa przewidywała nawet wzrost zatrudnienia w porównaniu z 2020 r., 57 proc. zaś deklarowało wzrost płac – wynika z tegorocznego raportu płacowego agencji rekrutacyjnej Hays Poland. „Rzeczpospolita" opisuje go jako pierwsza.

Chociaż sytuacja i plany badanych firm różnią się w zależności od branży, to łączny odsetek tych planujących w 2021 roku nowe rekrutacje jest taki sam, jak przed rokiem. Co prawda znacząca część rekrutacji, podobnie jak w poprzednich latach, będzie związana z rotacją pracowników, ale 51 proc. firm przewiduje w tym roku wzrost zatrudnienia w porównaniu z 2020 roku.

– Są to zaskakująco optymistyczne prognozy – komentuje Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland. Zaznacza, że gdyby pytanie w badaniu dotyczyło pierwszego kwartału 2021 roku, plany rekrutacyjne firm zapewne prezentowałyby się mniej optymistycznie. Dowodzi tego czwartkowy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w którym tylko 13 proc. firm zamierzało w I kwartale tego roku zwiększyć liczbę pracowników. Zdecydowana większość (78 proc.) zamierzała utrzymać zatrudnienie, a 9 proc. mówiło o zwolnieniach.

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka, zastępcy dyrektora PIE i eksperta rynku pracy, ta przewaga chęci do wzrostu zatrudnienia nad planami zwolnień i tak jest bardzo dobrym wynikiem w sytuacji, gdy wiadomo było, że początek roku będzie trudny, a otoczenie makroekonomiczne mało sprzyjające.

Według Agnieszki Kolendy, optymizm, z jakim pracodawcy deklarowali plany na cały 2021 rok, wynika m.in. z nadziei pokładanych w szczepionce – firmy wierzą, że w 2021 roku, możliwe już będzie prowadzenie biznesu w formie i skali zbliżonej do poziomów sprzed pandemii. – Deklarowane plany zatrudnienia mogą być konsekwencją oczekiwanego wzrostu aktywności firm np. wskutek zniesienia obostrzeń. To z kolei przyczyni się do zwiększenia nakładu pracy i konieczności odbudowy zespołów, które w minionym roku doświadczyły restrukturyzacji – wyjaśnia Kolenda.