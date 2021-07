Posłanka Polski 2050: Kreatywna księgowość rządu, dług rośnie o 300 mld

Hennig-Kloska była też pytana o wykonanie przez rząd budżetu z czasu pandemii.

- W 2020 roku rząd dokonał gwałtu na finansach publicznych. Biorę pełną odpowiedzialność za to co mówię. Mamy rekordowy rozjazd między wynikiem na deficycie budżetu państwa, a długiem publicznym. On sięga 200 mld zł - deficyt 80 mld, dług publiczny rośnie nam o 300 mld zł. To pokazuje jak rząd uprawiał kreatywną księgowość, wypychając wydatki z budżetu państwa i udając że ich nie ma, i że suchą nogą przeszliśmy przez okres pandemii - a to nieprawda - oceniła.

- Rząd pod płaszczykiem epidemii "wyczyścił sobie" różne długi, różne zaległości płatnicze, które porobił np. w funduszach celowych przez ostatnie pięć lat - mówiła też wskazując np. na odejście od reguły wydatkowej.

Posłanka zarzuciła też PiS-owi, że ten wykorzystał nadzwyczajny, pandemiczny budżet, by realizować swoje cele polityczne. - Zmiana budżetu, którą PiS przeforsował przez rząd w ubiegłym roku, nie miała nic wspólnego z COVID-em - mówiła.