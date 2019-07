Wichura zabiła w Grecji turystów

Gubernator greckiego regionu Macedonii Środkowej Apostolos Tzitzikostas oznajmił, że w ostatnich kilkudziesięciu latach nie było takiego zjawiska na Chalkidiki. O tym, że wszystko działo się bardzo szybko mówili też mieszkańcy tego regionu. - Nie mogłem zrozumieć, co się dzieje, nagle pojawiła się ogromna wichura, przedmioty zaczęły na nas spadać, nawet w filmach nie widzieliśmy takich scen - opowiadał jeden z nich.

Chalkidiki to jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów w Grecji. Większość poszkodowanych to właśnie zagraniczni turyści. Ofiary śmiertelne to między innymi Rosjanin i jego dwuletni syn, których przygniotło w pobliżu hotelu powalone drzewo i Rumunka i jej ośmioletni syn, na których zawalił się dach tawerny.

Na Chalkidiki został wprowadzony stan wyjątkowy. Polski MSZ nie ma informacji, żeby ucierpieli polscy obywatele.