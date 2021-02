Rosja grozi, Bruksela się waha

– Jesteśmy gotowi (do zerwania stosunków z UE – red.). (...) Chcesz pokoju, szykuj się do wojny – mówił minister w telewizyjnym wywiadzie w piątek o perspektywie nowych unijnych sankcji . W trakcie zaś wizyty szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella powiedział mu, że „Unia nie jest wiarygodnym partnerem". Moskwa też demonstracyjnie usunęła dyplomatów Niemiec, Szwecji i Polski – o czym Borrell dowiedział się z Twittera w trakcie rozmów z Ławrowem.

Ale zaraz po piątkowym wystąpieniu Rosjanina poprawiał go rzecznik Kremla. – Dokładny sens jak raz jest w tym, że tego nie chcemy (zerwania stosunków z Europą), że chcemy rozwijać te stosunki z Unią – tłumaczył Dmitrij Pieskow, kładąc wszystko na karb „dużego błędu mediów, który zmienił właśnie sens".

W Brukseli przyjęto tę plątaninę ironicznie. – (Rosjanie) Panikują trochę i popełniają błędy – powiedział anonimowy urzędnik Unii portalowi EUObserver, wskazując jednocześnie na gospodarcze uzależnienie Rosji od UE. Jednakże członkowie Unii też postanowili się cofać. Na piątkowym procesie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego pojawili się już tylko dyplomatyczni przedstawiciele państw bałtyckich, Szwecji i Niemiec. W pierwszym dniu sądu uczestniczyli zaś dyplomaci z około 20 krajów. Innych z kolei wystraszyło usunięcie z Rosji dyplomatów Polski, Szwecji i Niemiec. Grecy pytani, czy ich przedstawiciele będą obserwowali niedzielne protesty rosyjskiej opozycji, odpowiedzieli, że „z zasady nie zajmują się tym, co dyplomaci robią w czasie wolnym od pracy".

Tymczasem w niedzielę przetoczył się przez Rosję opozycyjny flashmob. Współpracownicy Nawalnego wezwali do wychodzenia w walentynki na podwórka domów i włączania latarek w telefonach komórkowych. Przez cały poprzedni tydzień machina rządowo-propagandowa przestrzegała przed udziałem w tej akcji. Nawet prokuratura generalna uznała, że to będzie „nielegalne używanie źródeł światła", narażając się na śmieszność.

– Nasz system jest biurokratyczny, i tak reaguje – biurokratycznie, a nie politycznie. (...) Siedzi sobie taki biurokrata i myśli, że z punktu widzenia zdrowego rozsądku i trwałości całego systemu można nie zwracać uwagi na tę akcję. Ale nagle „naczalniki" uznają, że to wróg prowadzi akcję, i zaczną się dopytywać: A ty dlaczego nic nie zrobiłeś? (...) No i na wszelki wypadek każdy komendant policji posyła ludzi na podwórka, żeby łapali tych, co świecą latarkami – tłumaczy ekspert Abbas Gałliamow.