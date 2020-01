Dlaczego Putin zmienił Rosji rząd?

Część obserwatorów uważa, że właśnie zaczął się proces szukania następcy Putina (który po 2024 roku formalnie nie może już kandydować na prezydenta). „Jedyny cel Putina to pozostać przywódcą do końca życia" – napisał z kolei Aleksiej Nawalny.

Według ekspertów w nowym rządzie największe zmiany czekają resorty gospodarcze, których szefowie bez przerwy spierali się z prezydentem o zbyt duże wydatki państwa. Przed wystąpieniem Putina sprzeciwiali się zaś zwiększaniu pomocy socjalnej. – To jest najdroższe orędzie prezydenta, jakie pamiętam – już po przemówieniu szefa państwa mówił były minister finansów Aleksiej Kudrin.

To właśnie jego rosyjski biznes typował na następcę Miedwiediewa. Ale na Kremlu zwyciężył pomysł „technicznego szefa rządu", który będzie pełnił swe obowiązki do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Wcześniej, w trakcie 80-minutowego wystąpienia, prezydent zapowiedział wprowadzenie zmian do konstytucji. Przewidują one m.in. zwiększenie kompetencji parlamentu, któremu wolno będzie odrzucać kandydatury poszczególnych ministrów przedstawianych przez nowego szefa rządu. Obecnie debatuje on tylko nad kandydaturą premiera. Prezydent nie będzie mógł dymisjonować szefów resortów, a jedynie prezesa Rady Ministrów. Głowa państwa zachowa prawo mianowania szefów „resortów mundurowych", ale będzie z kolei musiała uzgadniać je z Radą Federacji.