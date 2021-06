Putin w "Die Zeit": NATO to relikt zimnej wojny PAP/EPA

W artykule opublikowanym w "Die Zeit" we wtorek, w rocznicę inwazji hitlerowskich Niemiec na ZSRR w 1941 roku, prezydent Rosji Władimir Putin pisze m.in. że "pomimo prób napisania kart historii na nowo, które są dziś podejmowane, prawda jest taka, że żołnierze radzieccy przybyli do Niemiec nie po to, by mścić się na Niemcach, ale ze szlachetną i wielką misją wyzwolenia".