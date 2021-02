Władimir Putin: Armia i Marynarka Wojenna gotowe do podjęcia wielkich wyzwań

W swoim wystąpieniu wyemitowanym na antenie Rossija 24 prezydent Władimir Putin podziękował weteranom, nazywając ich "wspaniałym pokoleniem, które nauczyło nas, swoich potomków, jak zwyciężać i nie poddawać się".

Zwrócił też uwagę, że dzięki "nigdy nie słabnącemu bohaterstwu" Rosji tradycje patriotyzmu są w tym kraju "tak silne".

- Współczesny świat wymaga ciągłej czujności i gotowości do reagowania na najtrudniejsze wyzwania, do zdecydowanego i skutecznego działania. Nasza Armia i Marynarka Wojenna wiedzą, jak to robić - przekonywał Putin.