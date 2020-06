Rosja: Nowy atomowy okręt podwodny wszedł do służby

Okręt "Kniaź Włodzimierz" zaprojektowany tak, by móc przenosić pociski międzykontynentalne Buława, zdolne przenosić głowice atomowe, został nazwany na cześć władcy Rusi Kijowskiej.

"Kniaź Włodzimierz" to okręt podwodny typu Borej, pierwszy okręt podwodny projektu 955A. Został zwodowany 17 listopada 2017 roku.

W produkcji jest obecnie sześć innych okrętów tej klasy.

Zdolny do przenoszenia rakiet uzbrojonych w głowice atomowe okręt wchodzi do służby, w czasie gdy rośnie obawa o powrót do wyścigu zbrojeń między USA i Rosją m.in. w związku z wypowiedzeniem przez USA traktatu INF w 2019 roku.

W 2021 roku wygasa z kolei traktat New START ograniczający liczbę strategicznych głowic jądrowych w arsenałach USA i Rosji.