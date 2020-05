Rosja: Internetowe głosowanie ws. przedłużenia kadencji Putina

Prezydent Władimir Putin podpisał dekret, który umożliwiłby przeprowadzenie zdalnego i internetowego głosowania na szczeblu ogólnokrajowym.

W marcu Putin przełożył głosowanie nad zatwierdzonymi przez parlament i rosyjski Trybunał Konstytucyjny poprawkami do konstytucji, co pozwoliłoby mu na odbycie dwóch kolejnych sześcioletnich kadencji do 2036 roku.

Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ella Pamfilova powiedziała, że przed głosowaniem elektronicznym konieczne będzie przeprowadzenie wstępnych prób i testów. - Głosowanie zdalne nie będzie przeprowadzane na skalę krajową. Mówimy o nie więcej niż trzech lub czterech regionach - zapowiedziała.