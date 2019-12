Śpiewak: Sąd skazał mnie, czepiając się słówek

Śpiewak zadeklarował, że nie wycofuje się ze słów o "córce ministra Ćwiąkalskiego, która przejęła kamienicę na 118-latka". - Podtrzymuję to. Gdyby nie jej udział, nie doszłoby do reprywatyzacji, nie doszłoby do dramatu lokatorów - stwierdził. Przyznał jednak, że "być może użył skrótu myślowego".

- Sąd nie wziął pod uwagę w ogóle kontekstu społecznego tej sprawy, czepiając się za to słówek. Zostałem skazany za to, że pokazałem patologię reprywatyzacji. Tak się zaczyna faszyzm, gdy uważamy, że sąd może za jedno słówko można kogoś skazać karnie i to jest przestępstwo - ocenił.

- Absolutnie jest to wyrok polityczny: sygnał, że afera reprywatyzacyjna nie zostanie rozliczona - mówił gość Jacka Nizinkiewicza.