Adrian Zandberg: Radzę, by Andrzej Duda przestał być hamulcowym

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News wynika, że wyborcy w wieku między 18. a 29. rokiem życia najczęściej głosowaliby na Lewicę. Odpowiedziało tak 45 proc. ankietowanych.

- Podchodzę zawsze z dystansem do sondaży, nawet do tych, które są bardzo przyjazne i do tych, które wskazują, że Lewica rośnie bardzo zdecydowanie wśród najmłodszych grup wyborców - komentował Adrian Zandberg. - To nie jest dla nas oczywiście jakieś zaskoczenie, bo ta wiedza jest powszechna - dodał.



Polityk Partii Razem mówił również o możliwości poparcia unijnego Funduszu Odbudowy. - W przeciwieństwie do pana Ziobry jestem zwolennikiem zjednoczonej Europy. W przeciwieństwie do pana Ziobry uważam, że przyszłość Polski, to czy Polska będzie bezpieczna i dostatnia, zależy od tego, czy Europa będzie silna - mówił.

- Uważam i nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że pogłębienie integracji w tym zakresie, jeżeli chodzi o wspólne fundusze na inwestycje, jest Europie potrzebne - komentował.

- Mówimy o 250 mld. Te pieniądze będą służyły Polsce przez długie lata. Wyda je w większości nie rząd PiS-u, ale rząd, który przyjdzie po nim. Warto wyjść z myślenia w kategoriach partyjniackich. Wszystkie siły powinny w tej sprawie się porozumieć - kontynuował Zandberg.

Polityk Lewicy został również zapytany o zmiany klimatyczne. W czwartek odbędzie się szczyt klimatyczny zwołany przez prezydenta USA Joe Bidena. Ocenił, że w tym temacie prezydent Andrzej Duda "jest hamulcowym". - Kwestia klimatu to przyszłość naszych dzieci. Jeśli nie zatrzymamy tych zmian, to nasze dzieci będą żyły w świecie dużo gorszym niż ten nasz świat - mówił.

- Uważam, że powinniśmy postawić na mix z atomu i odnawialnych źródeł energii. Na tych dwóch filarach powinna się oprzeć polska energetyka - dodał.