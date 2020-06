Karnowski: Polemika z ministrem Szefernakerem

Warto zajrzeć chociażby do Wikipedii: „Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji winno natomiast rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w regionach i raczej w regionach niż w centrum.”

Utknęły one w rządzie bądź w sejmie. Dlaczego? A to pytanie już do większości sejmowej Prawa i Sprawiedliwości.

Czas pandemii

Dalszą cześć tekstu poświęca autor udowodnieniu tezy jak dobrze rząd centralnie opanował epidemię, chwaląc centralne zarządzania, jednolicie zamykane szkoły, rezygnacje z imprez masowych i zakaz przemieszczania się. Pan Minister pisze o jednolitym zarządzaniu przez wojewodów szpitalami. Roli samorządów w walce z epidemią pan minister nie zauważa. W jednym miejscu tylko pan minister wspomina o współpracy rządu i samorządu przy organizowaniu miejsc kwarantanny.

Szkoda, że Pan minister będąc razem ze mną Współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, nie znalazł czasu, aby pomimo moich próśb, zorganizować spotkania (zdalne) Komisji, nie przedstawił nam też do konsultacji żadnych projektów ustaw i rozporządzeń potrzebnych do walki z koronowirusem, których realizacja była potem zadaniem samorządów lub dotyczyła ich sytuacji. Pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie trafiła także żadna! z 4 ustaw tzw. „tarcz antykovidowych”, co jest jawnym złamaniem przepisów prawa.

Szkoda, bo miałby Pan minister szansę zapoznać się, ile pracy i pieniędzy przeznaczyły gminy, miasta, powiaty i samorząd wojewódzki na walkę z korono wirusem i codzienną opiekę nad Polakami.

Panie ministrze! Gdyby nie samorządy, które są organami założycielskimi, a nie wojewodowie, większości szpitali w Polsce, to nie były by tak dobrze przygotowane na pandemię. To samorządy inwestują w szpitale i łatają braki finansowe niedostatecznych kontraktów narzucanych przez zarządzany centralnie NFZ.

Panie ministrze, służby Sanitarne podległe obecnie państwu – SANEPID, które pan tak chwali za sprawne działanie do połowy marca podlegały organizacyjnie powiatom. Wobec tego państwo przejęło służbę przygotowaną przez samorządy! Dzięki za uznanie!

Panie ministrze, to samorządy szczególnie w pierwszych tygodniach zaopatrywały w sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, kombinezony, respiratory) szpitale, pogotowia, domy społeczne, ale także służby państwowe jak straż pożarna i policje. Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Zdrowia zupełnie tu się pogubiło. Pierwsze płyny dezynfekujące, których produkcję tak dumnie w ramach kampanii wyborczej uruchamiał w Orlenie Prezydent Andrzej Duda dotarły do nas dopiero 6 kwietnia, kolejna partia dotarła 4 maja. Ogólną ilość sprzętu ochronnego zakupionego przez Sopot to kwota ponad 570 tysięcy. Nie liczymy tu kosztów osobowych czy ośrodków kwarantanny. Łączne wydatki do dziś to ponad 1,5 mln.

Panie ministrze, udostępniliśmy dla chorych 3 obiekty kwarantanny zbiorczej a dla służb, w tym policji, dwa obiekty noclegowe. Za obiekty kwarantanny do dziś nie dostaliśmy pieniędzy od administracji państwowej, pomimo wcześniejszych obietnic. Co więcej, za udostępnione wojewodzie na kwarantannę sanatorium, które dzierżawimy od Lasów Państwowych, Lasy Państwowe obciążyły nas całą kwotą 48 tysięcy dzierżawy miesięcznie. Nie udzielono nam za obiekt udostępniony wojewodzie złotówki zniżki! Mimo apelu o pomoc do wojewody, który miał ten obiekt w posiadaniu miasto musi zapłacić Lasom Państwowym.

Panie ministrze, regulamin kwarantanny musieliśmy stworzyć sami! Nie dostaliśmy go od wojewody ani ministra zdrowia. Część gmin jak Poznań wcześniej zamknęło szkoły, a Sopot wcześniej zrezygnował z imprez i podjął decyzję o zamknięciu DPS i innych ośrodków i zajęć dla seniorów, nim minister zdrowia zorientował się, że trzeba to zrobić, więc gdzie tu mowa jak pan pisze o jednolitym zarządzaniu? Decyzje o otwieraniu przedszkoli i żłobków też pozostawiono samorządom.

Panie ministrze, to zarządzanie centralne w czasie pandemii wyglądało tak, że co parę dni była konferencja ministra zdrowia i premiera, gdzie ogłaszano kolejne obostrzenia lub rozluźnienia, a następnie nasi prawnicy czuwali, dwie, trzy noce czekając na rozporządzenia, które były niespójne i niejednokrotnie sprzeczne z decyzjami głoszonymi na konferencjach kolejnych polityków rządu PiS.