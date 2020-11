Europejscy winiarze potrzebują większej pomocy zimą

- Pod koniec wiosny, kiedy wychodziliśmy z pierwszej fali COVID-19, bardzo obawialiśmy się obfitych zbiorów. Na szczęście, nie doszło do nich — powiedział na wideokonferencji Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej ds. wina w obu organizacjach, COPA i COGECA. Zgodnie z ich ocenami, w 2020 r. europejscy winiarze wyprodukują 160 mln hektolitrów wina. Nie będzie to za dużo, raz jeszcze klimat zapewnił równowagę podąży i popytu. Takie zbiory są niemal doskonałe w klasycznym okresie sprzedaży naszych wyrobów, ale jesteśmy w pełnym okresie pandemii, która potrwa do marca-kwietnia — podkreślił i zwrócił się do Brukseli o zdecydowane działania wspierające.

Poniżej dalsza część artykułu