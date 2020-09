Irlandia otworzy wreszcie puby? Jedyny kraj Europy, który jeszcze tego nie zrobił

Zapowiedzi o ponownym otwarciu pubów pojawiły się już dwukrotnie, ale rząd za każdym razem przesuwał tę datę z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. Jak dowiedział się dziennik Irish Times, dzisiaj (we wtorek) ma paść nowa data - ministerstwo zdrowia ma ogłosić otwarcie pubów na 21 września. Zdaniem resortu, do tego czasu wpuszczenie klientów do tych lokali może stwarzać duże ryzyko.

Bary i puby, które podają jedzenie, zostały razem z restauracjami otwarte pod koniec czerwca. Doprowadziło to do protestów ze strony właścicieli wciąż zamkniętych lokali, którzy poczuli się pokrzywdzeni tym wybiórczym odmrażaniem branży. Ich protesty nasiliły się w ciągu ostatniego tygodnia, co mogło skłonić władze do przyspieszenia decyzji.

Rząd ma we wtorek rozmawiać na ten temat i ostatecznie przyjąć konkretną datę otwarcia wszystkich pubów. Zdaniem Irish Times, ma to być właśnie 21 września, ale publiczne irlandzkie radio RTE twierdzi, że rozważane są również inne terminy, jak 14 i 28 września.

Liczba zakażeń w Irlandii wciąż rośnie i jest najwyższa od początku pandemii - wyraźnie zaczęła się zwiększać, odkąd władze zaczęły stopniowo znosić obostrzenia w ostatnich miesiącach. Szczególnie duży wzrost zachorowań nastąpił w dwóch największych miastach Irlandii: w Dublinie i Limerick. W poniedziałek Główny Lekarz Irlandii Ronan Glynn radził mieszkańcom tych miast ograniczenie kontaktów społecznych jak to tylko możliwe - donosi Reuters.