Wielka Brytania: Ponad 30 tysięcy pubów i restauracji może się nie otworzyć ponownie

Branża gastronomiczno-pubowa w Wielkiej Brytanii może nie podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Powodem nie jest tylko fakt, że przez ostatnie tygodnie puby i lokale gastronomiczne były zamknięte z powodu ogólnokrajowego lockdownu. Zamknięcie lokali i warunki konieczne do spełnienia przy ich ponownym otwarciu mogą być kroplą, która przeleje czarę problemów branży w Zjednoczonym Królestwie. Już w ciągu 12 miesięcy przed koronawirusem zamkniętych zostało około 2800 barów i restauracji.

British Beer and Pub Association, które zrzesza puby w Wielkiej Brytanii, przeprowadziło badanie dotyczące możliwości otwarcia lokali na nowych warunkach, z zachowaniem reguły dwumetrowego odstępu. Okazuje się, że 19 tysięcy z 47 tysięcy pubów w Zjednoczonym Królestwie nie będzie w stanie się ponownie otworzyć, o ile dystansowanie społeczne nie zostanie złagodzone do metrowego odstępu (który, od strony zapobiegania epidemii, nie ma większego sensu). Przy zachowaniu dwumetrowego odstępu problemem jest to, że do lokali wejdzie zbyt mało potencjalnych klientów, by mogły one zarabiać na siebie.