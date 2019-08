Trump w Warszawie. Polska w najbliższym kręgu USA

Ale dlaczego nie do Niemiec? – popularny tygodnik „Stern" nie może ukryć zaniepokojenia na wiadomość, że prezydent USA znów będzie w Warszawie, ale sąsiednią Republikę Federalną pominie. Bo choć Donald Trump brał udział w szczycie G20 w Hamburgu w 2017 r., a rok później odwiedził bazę w Rammstein, to przecież do tej pory nie zdecydował się na wizytę dwustronną w najpotężniejszym kraju Europy. Na naszym kontynencie dwukrotnie w takiej formule odwiedził tylko Wielką Brytanię i trzykrotnie – Francję.

Poniżej dalsza część artykułu