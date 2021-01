100 dni w maskach. Joe Biden chce powstrzymać pandemię

Domaga się zwiększenia ilości punktów szczepień i prosi poszczególne stany, by ułatwiły do nich dostęp. Ale portal informacyjny Axios zauważył, że administracja Trumpa już rozesłała po kraju prawie cały zapas dostępnych szczepionek i zaczyna ich brakować. „W wielu stanach popyt po prostu przewyższa podaż" – podsumował.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, jakie moce produkcyjne mogą zostać uruchomione, ani jaki to da efekt. Jednak przed zaprzysiężeniem Biden przestrzegał, że obecny stan zachorowań może się nie poprawić aż do końca marca. Ale to oznaczałoby, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy jego prezydentury z powodu Covid-19 umrze więcej Amerykanów niż od początku pandemii do zaprzysiężenia Bidena.