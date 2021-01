Gwiazdy błyszczą na sztandarze w wielu kolorach

Galę uświetnił zestaw 46 wymownych hitów w portalu Soundcloud. Kolekcja ma integrować podzielony naród. To m.in. „Now Or Never" Kendricka Lamara, „Pick Up the Pieces" Average White Band, „Free" Sault, „Lovely Day" Billa Withersa, „We the People" The Staple Singers, „Got to Give It Up" Marvina Gaye'a. Dedykację dla prezydenta otrzymał hit „We Take Care of Our Own" Springsteena, zaś dla Kamali Harris – „Work That" Mary J. Blige.