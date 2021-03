Joe Biden podpisał deklarację ws. Dnia Widoczności Osób Transpłciowych

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zachęcał natomiast, aby przyłączyć się do niego "w podnoszeniu wartości i godności transpłciowych Amerykanów”. "Razem możemy wykorzenić dyskryminację i spełnić obietnicę wolności i równości" - zaznaczył na Twitterze.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility