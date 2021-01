Pierwszy dzień prezydentury Bidena. Jakie podjął decyzje?

Biden podpisał też dokument rozpoczynający proces ponownego przystąpienia USA do porozumienia klimatycznego z Paryża. Wydał też rozporządzenie, w którym odwołał zgodę wydaną przez prezydenta Trumpa na budowę ropociągu przez Keystone XL.

Biden odwołał też decyzję Trumpa ws. finansowania budowy muru na granicy z Meksykiem i wycofał się z zakazu podróżowania do USA z niektórych krajów zamieszkiwanych w większości przez muzułmanów.

W najbliższej przyszłości Biden ma także wycofać się z zakazu pełnienia służby w wojsku przez transpłciowych Amerykanów.

Biden zwrócił się też do Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób, by te przedłużyły moratorium na eksmisje Amerykanów do marca i do Departamentu Edukacji, by zawiesił do września obowiązek spłacania kredytów studenckich.