Hunter Biden, syn prezydenta-elekta, pod lupą śledczych

Dochodzenie to rozpoczęło się w 2018 r., dotyczy Huntera, ale nie prezydenta-elekta czy innych członków jego rodziny. Nie wiadomo, jak daleko zaszło i czy prokuratura ma dowody, by postawić oskarżenie.

Sprawa ta jednak stawia w niewygodnej sytuacji Joe Bidena. Prawdopodobne obejmie urząd w trakcie trwającego dochodzenia, a to stanowić będzie wyzwanie dla nowego prezydenta. W dodatku obiecał, że dołoży starań, by odbudować zaufanie społeczne do niezależności Departamentu Sprawiedliwości, po czterech latach rządów Donalda Trumpa naginającego ją dla swoich potrzeb.

– Nie będę im mówił, co mają robić, albo czego nie. To nie mój Departament Sprawiedliwości. Należy on do narodu – mówił Joe Biden.