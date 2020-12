"Time" wybrał Człowieka Roku. W dwóch osobach

"Wiceprezydent (USA) nigdy nie był kobietą, czarnoskórą (Harris ma afroamerykańskie korzenie ze strony ojca - red.) lub Amerykanką pochodzenia azjatyckiego" - podkreśla "Time".

"Razem zaoferowali odbudowę i odnowę jednocześnie. I Ameryka kupiła to, co sprzedają - przy najwyższej frekwencji w ciągu wieku, zgromadzili ponad 81 milionów głosów, najwięcej w historii wyborów prezydenckich, wyprzedzając (Donalda) Trumpa o ok. 7 mln głosów" - pisze "Time".

W 2019 roku Człowiekiem Roku "Time" została szwedzka aktywistka klimatyczna, Greta Thunberg.