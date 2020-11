Barack Obama: Stany Zjednoczone są coraz bardziej podzielone. Częściowo przez politykę Donalda Trumpa

Obama dodał także, że walka ze spolaryzowanym narodem nie może być pozostawiona wyłącznie decyzjom polityków, ale wymaga także zmian strukturalnych oraz tego, aby ludzie słuchali siebie nawzajem. Zaznaczył jednocześnie, że widzi „wielką nadzieję” w postawach nowego pokolenia i wezwał młodych ludzi do „pielęgnowania ostrożnego optymizmu związanego z tym, że świat może się zmienić”.

- Gniew i niechęć między wiejską i miejską Ameryką, imigracja, niesprawiedliwości, takie jak nierówność i szalone teorie spiskowe, to jest to, co niektórzy nazywają rozpadem prawdy. Te kwestie zostały wzmocnione przez niektóre amerykańskie media i media społecznościowe - powiedział. - Jesteśmy teraz bardzo podzieleni, z pewnością bardziej niż wtedy, gdy ubiegałem się o urząd w 2007 roku i wygrałem wybory w 2008 roku - dodał były prezydent, sugerując, że jest to częściowo spowodowane skłonnościami Donalda Trumpa do „podziału, który był dobry dla jego polityki”.

Zdaniem byłego prezydenta USA czymś, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania podziałów, jest rozpowszechnianie dezinformacji w Internecie, gdzie „fakty nie mają znaczenia”. Obama dodał również, że choć wiele konwencjonalnych mediów głównego nurtu w ostatnich latach podjęło się weryfikacji faktów, próbując przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dezinformacji w Internecie, często to nie wystarcza. - Spolaryzowany świat Internetu, w którym wszystko jest kwestią opinii, a nie faktów, stworzył grunt dla spisków i dezinformacji. Coraz więcej osób, które wykorzystują media społecznościowe do własnych badań, dochodzi do mylących wniosków, co może potęgować jednostronne relacjonowanie historii także przez media głównego nurtu - ocenił. Jak wskazuje Barack Obama, „kłamstwa lub wprowadzające w błąd twierdzenia, zwłaszcza gdy są wzmacniane przez media lub osoby publiczne, okazują się znacznie bardziej popularne niż ich obalanie”.