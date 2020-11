Joe Biden nie wysadzi Fortu Trump

– Administracja Joe Bidena dokona przeglądu umów o współpracy wojskowej z Polską. Tak robi każda administracja. I jest to konieczne. Ale znaczących zmian w stosunku do zobowiązań podjętych przez Donalda Trumpa nie należy się spodziewać – zapewnia „Rzeczpospolitą” amerykański generał Curtis Scaparrotti, który do zeszłego roku dowodził wojskami USA w Europie i siłami zbrojnymi całego NATO.

Rosyjskie pociski jądrowe

Zdaniem generała administracja Bidena będzie kontynuowała potrójny plan modernizacji pocisków atomowych wystrzeliwanych z lądu, powietrza i okrętów podwodnych. To konieczne z uwagi na coraz bardziej agresywną postawę Rosji i Chin, ale także warunek powstrzymania proliferacji broni jądrowej, co nie będzie możliwe, jeśli sojusznicy USA nie czuliby się bezpieczne. Scaparrotti podkreślił, że NATO „będzie musiało odpowiedzieć” na rozmieszczenie przez Moskwę pocisków jądrowych średniego zasięgu i wycofanie się z traktatu o rozbrojeniu atomowym INF. Zdaniem generała konieczne jest także kontynuowanie udziału niektórych europejskich sojuszników w amerykańskim programie atomowym. Dlatego Niemcy powinny zdobyć się na zakup nowych myśliwców zdolnych przenosić pociski jądrowe, które zastąpią wysłużone Tornado. Jeśli Berlin z tego zrezygnuje, doprowadzi to do „kryzysu” w NATO – ocenił czterogwiazdkowy generał.