Biden nie wycofa wojsk z Polski. Ale też ich nie wzmocni

Bez konsultacji z Niemcami Donald Trump ogłosił tydzień temu, że do września wycofa jedną czwartą kontyngentu USA z RFN. Część wojsk miałaby trafić do Polski. Jednak dowódca sił powietrznych USA na Europę gen. Jeffrey Harrigian żadnych rozkazów nie dostał. Do kontrofensywy przeszedł za to Kongres. W obu jego izbach pojawił się projekt ustawy, która umożliwia redukcję wojsk, tylko jeśli prosi o to kraj, na którego terenie one stacjonują, oraz jeśli ze 180-dniowym wyprzedzeniem o takim ruchu ostrzeże Biały Dom i uzyska akceptację Departamentów Obrony, Stanu i Kongresu.

