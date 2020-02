Wpadka Bidena. Mówił o 150 mln ofiar broni w USA AFP

- 150 mln osób zginęło w wyniku użycia broni palnej w USA od 2007 roku, kiedy Bernie Sanders zagłosował za tym, by zwolnić producentów broni od odpowiedzialności. To więcej niż we wszystkich wojnach, w tym wojnie w Wietnamie - mówił Joe Biden w czasie debaty prawyborczej w Karolinie Południowej. Gdyby dane te były prawdziwe oznaczałoby, że od 2007 roku w USA zastrzelono niemal co drugiego Amerykanina (obecna populacja USA wynosi 327,2 mln).