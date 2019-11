Zięć Trumpa wyznaczony do wybudowania muru na granicy

Po wygranych wyborach w 2016 roku zbudowano około 130 kilometrów muru, ale niemal cały ten odcinek to zastąpienie dotychczasowych barier.

Budowa muru, która zdaniem Donalda Trumpa ochroni Stany Zjednoczone przed napływem nielegalnych imigrantów do kraju, jest jedną z podstawowych zapowiedzi obecnego prezydenta przed przyszłorocznymi wyborami.

Jared Kushner otrzymał szerokie uprawnienia do zwoływania spotkań i przydzielania zasobów. Zaufany doradca amerykańskiej prezydenta ma urzeczywistnić jego obietnice. Jak ustalił "Washington Post", odbył on już spotkania z urzędnikami, przedstawicielami amerykańskiego urzędu celnego i wojskiem, aby ustalić, w jaki sposób można przyspieszyć prace.

Jednym z pierwszych problemów będzie przejęcie prywatnych działek. Duża część muru ma powstać na prywatnych posesjach. Do tej pory pojawiło się ponad 800 zgłoszeń w sprawie przejęcia części nieruchomości.

Kwestia ta do tej pory nie stanowiła problemu dla Trumpa. Prezydent miał przekazać swoim urzędnikom, że ułaskawi ich, jeśli złamią prawo, by doprowadzić do powstania muru.

Przedstawiciele Białego Domu nie kwestionowali tego, że takie słowa rzeczywiście padły. Tłumaczono, że były to żarty.