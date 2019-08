Trump zamraża aktywa władz Wenezueli w USA

Według "The Wall Street Journal" decyzja Trumpa ws. Wenezueli to pierwsze takie posunięcie USA wobec rządu na półkuli zachodniej od ponad 30 lat. Sankcje nałożone na Caracas są podobne do tych nałożonych na Koreę Północną, Iran, Syrię czy Kubę.

Już w ubiegłym tygodniu Trump był pytany, czy rozważa "blokadę lub kwarantannę" Wenezueli. Odparł wówczas: - Tak, rozważam.

Na mocy wydanego rozporządzenia "cała własność rządu w Wenezueli, która znajduje się w USA, będzie znajdować się w USA, lub pod kontrolą obywatela USA" zostaje "zamrożona i nie może być transferowana, wypłacana, wycofywana, eksportowana".

Rozporządzenie zakazuje także przeprowadzenia transakcji z władzami Wenezueli, których aktywa w USA zostały zablokowane.

USA od stycznia są aktywnie zaangażowane w konflikt w Wenezueli - wtedy to Waszyngton uznał Juana Guaido, lidera opozycji i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) za tymczasowego prezydenta kraju (potem uczyniło to jeszcze ok. 50 innych państw świata).

Jednak starania Guaido, który 23 stycznia samozwańczo ogłosił się tymczasowym prezydentem, by odsunąć od władzy Maduro nie zakończyły się sukcesem i doprowadziły do politycznego impasu w kraju, ponieważ armia i siły bezpieczeństwa w większości pozostały wierne prezydentowi.

Wenezuela od lat boryka się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, spowodowanego spadkiem cen ropy na światowych rynkach. W kraju występują braki żywności i lekarstw. Od 2016 roku z Wenezueli wyjechało w poszukiwaniu lepszego życia 3,3 mln osób.

W 2019 roku - według szacunków MFW - inflacja w Wenezueli osiągnie poziom miliona procent, a PKB kraju skurczy się o 35 procent. Będzie to piąty kolejny rok recesji w Wenezueli.