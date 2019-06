"Financial Times": Blisko zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce

Warszawa i Waszyngton są bliskie podpisania porozumienia zwiększającego obecność wojskową USA w Polsce co ma zostać ogłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas wizyty w Waszyngtonie - informuje "Financial Times" powołując się na "osoby znające szczegóły negocjacji" na ten temat. O tym, że Polska jest bliska wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce kilka dni wcześniej pisała "Rzeczpospolita".

"Za dwa tygodnie Andrzej Duda i Donald Trump mają podpisać w Białym Domu umowę o trwałym wzmocnieniu obecności wojsk USA w naszym kraju" - pisał przed dwoma dniami Jędrzej Bielecki w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Teraz "Financial Times" potwierdza te informacje pisząc, że zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce to wynik miesięcy "intensywnych negocjacji pomiędzy sojusznikami" w efekcie których do Polski przyjedzie co najmniej 1000 dodatkowych żołnierzy USA (obecnie - w ramach wzmocnienia flanki wschodniej NATO - w Polsce stacjonuje 4500 żołnierzy).

"FT" pisze, że zwiększona liczebność wojsk USA w Polsce ma wiązać się z podniesieniem możliwości bojowych sił USA w Polsce: w Polsce ma stacjonować komponent sił specjalnych USA, powstać ma także wspólny obiekt szkoleniowy.

Gazeta pisze, że Polska stara się o stałą obecność wojsk USA w Polsce w związku z "odnowioną asertywnością Rosji". "FT" pisze, że Polska była gotowa przeznaczyć 2 mld dolarów na sfinansowanie tworzenia infrastruktury niezbędnej do stworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce.

Następnie "FT" dodaje, że umowa jaką mają zawrzeć teraz USA i Polska nie przewidują stworzenia jednej, stałej bazy - dodatkowy 1000 żołnierzy USA ma trafić do kilku baz w Polsce.

Gazeta pisze, że rozmowy między USA a Polską dotyczą obecnie kwestii związanych z finansowaniem obecności wojsk USA w Polsce. Umowa ma być podpisana 12 czerwca w czasie wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie, ale informatorzy dziennika twierdzą, że podpisanie umowy może równie dobrze zostać przesunięte na wrzesień.